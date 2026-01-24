METRO et l’ensemble de ses enseignes ont renforcé leur engagement contre l’insécurité alimentaire en Montérégie en remettant, en 2025, l’équivalent de plus de 1,4 million de repas à des organismes communautaires de la région. Les dons ont été acheminés à Moisson Rive-Sud, Moisson Sud-Ouest et SOS Dépannage/Moisson Granby, notamment grâce à la campagne Ensemble en santé et au programme Récupartage.

Pour sa quatrième édition, la campagne Ensemble en santé a permis d’amasser 116 851$, soit l’équivalent d’environ 234 000 repas destinés aux trois organismes. Cette contribution vise à soutenir leurs activités dans un contexte où la demande d’aide alimentaire demeure élevée. À l’échelle provinciale, la mobilisation de la clientèle, jumelée à un don de METRO, a généré plus d’un million de dollars remis à Banques alimentaires du Québec, qui redistribue les sommes à ses membres.



Selon le directeur général de l’organisme, Martin Munger, cet appui financier et matériel a un impact direct sur la capacité du réseau à répondre aux 3,1 millions de demandes d’aide traitées chaque mois au Québec. Au total, METRO a versé un montant record de plus de 3,7 millions de dollars à Banques alimentaires du Québec, Feed Ontario et Nourrir NB.



En parallèle, le programme Récupartage a permis de récupérer, en 2025, l’équivalent de près de 1,2 million de repas dans les magasins de la Montérégie, contribuant à réduire le gaspillage alimentaire.



