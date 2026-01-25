À la suite d’une collision sur le boul. Fort-Saint‑Louis, près du boul. Industriel, à Boucherville ce 25 janvier vers 4h30, le conducteur aurait pris la fuite à pied en traversant le fleuve vers l’île Charron. Il a été localisé par les policiers, soutenus par un maître-chien et le chien Tao.

Âgé de 18 ans, l’individu a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et délit de fuite.

«Il a été transporté à l’hôpital pour des blessures liées au froid, informe le Service de police d’agglomération de Longueuil. À ce stade‑ci, sa vie ne serait pas en danger.»

Une enquête est en cours.