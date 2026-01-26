Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, la députée de Verchères, Suzanne Roy, a annoncé que des sommes de près de 3,5 M$ seront accordées pour la réfection du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue Principale à Sainte-Julie.



«Je me réjouis de l’obtention de cette subvention, qui permettra non seulement d’améliorer nos infrastructures routières et la mobilité dans le secteur du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue Principale, mais également la qualité de vie des Julievilloises et Julievillois en rendant ce tronçon encore plus sécuritaire. Je souhaite remercier le gouvernement du Québec de nous aider à réaliser ces travaux très attendus de la population julievilloise», a déclaré le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Cet article a été lu : 73