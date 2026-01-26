Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a adopté un budget 2026 de 232,8 M$, en hausse de 3 % par rapport à 2025. Cette augmentation de 6,9 M$ est principalement attribuable à l’indexation des coûts, partiellement compensée par des mesures d’optimisation. Parallèlement, le RTL confirme un programme d’immobilisations 2026-2035 totalisant 1,78 G$, dont 1,1 G$ sur les cinq premières années.

La contribution municipale et les ententes de service atteignent 199,7 M$, soit une hausse nette de 3 M$, incluant une indexation de 3 %, une contribution accrue aux immobilisations et des ajustements liés aux ententes avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Les éléments autofinancés, notamment les mesures d’atténuation, augmentent pour leur part de 3,9 M$.

Le RTL a également présenté un programme d’immobilisations 2026-2035 totalisant 1,78 G$, dont 1,1 G$ sur les cinq premières années. Plus de la moitié des investissements (55,6 %) seront consacrés aux bâtiments, notamment 627 M$ pour la construction d’un nouveau garage à Longueuil (arr. de Saint-Hubert), conçu pour la recharge de 116 autobus électriques et l’entretien de 216 véhicules.

Une grande partie de la flotte des autobus du RTL sera électrifiée au cours des prochaines années. (Photo : Le Courrier du Sud – archives)

Les acquisitions de véhicules représenteront 653 M$ (36,8 %), essentiellement pour l’électrification du parc roulant. Les technologies de l’information (65 M$), les infrastructures comme les voies réservées et les abribus (46 M$) ainsi que la machinerie et les équipements (23 M$) complètent le plan.

Environ 89 % des investissements seront financés par des subventions gouvernementales, limitant l’impact financier pour le RTL. Malgré cela, le service de la dette à la charge de l’organisme devrait passer de 18,1 M$ en 2026 à près de 22,7 M$ en 2035.

Comme l’a mentionné son président, le conseiller municipal Alvaro Cueto (Croydon-Iberville, arr. de Saint-Hubert) lors de la séance du conseil municipal du 20 janvier, le RTL poursuit ainsi son virage vers l’électrification et la modernisation de ses infrastructures, tout en misant sur la pérennité de ses actifs et l’amélioration de la qualité du service à la population.

Troisième société de transport en importance au Québec, le RTL, qui dessert cinq villes de l’agglomération de Longueuil, compte 1200 employés.