Les amis de Marjorie Lajoie et de Zachary Lagha ont réservé une touchante surprise au duo de danse sur glace, samedi avant l’heure du dîner, devant l’aréna de Boucherville. Malgré le froid, parents, amis et patineurs du Club de patinage artistique de Boucherville se sont rassemblés, munis de sifflets, drapeaux, tambours et trompettes, pour saluer les athlètes devant une grande affiche géante installée à l’extérieur de l’aréna.



L’objectif de l’événement se voulait simple : offrir un moment amical et festif afin de souhaiter bonne chance aux patineurs avant leur départ pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, en Italie.



Selon l’organisatrice de la surprise, Nathalie Cusson, une amie de la patineuse, l’initiative a été un franc succès. Environ une cinquantaine de personnes ont bravé les températures hivernales pour encourager Marjorie Lajoie dans une ambiance empreinte de bonne humeur.



Le maire de Boucherville, Jean-Martel, était présent, tout comme cinq conseillers municipaux. Des membres du conseil d’administration du Club de patinage artistique de Boucherville, plusieurs patineurs du club ainsi que la représentante de Patinage Rive-Sud ont également pris part au rassemblement.



Résidente de Boucherville, Marjorie Lajoie représentera le Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en 2026 aux côtés de son partenaire de toujours, le Longueuillois Zachary Lagha. Ensemble depuis leurs tout débuts en danse sur glace, les deux athlètes se sont imposés au fil des saisons comme une référence dans leur discipline.



Déjà olympiens à Beijing en 2022, Lajoie et Lagha aborderont cette nouvelle aventure olympique avec une expérience accrue et une constance qui n’échappent pas aux observateurs. Leur cinquième place aux Championnats du monde de 2024, obtenue à Montréal dans un contexte particulièrement exigeant, a confirmé leur statut parmi l’élite mondiale.



