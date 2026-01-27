Dans le dossier des nombreux passages de camions chargés sur le chemin de la Butte-aux-Renards, de jour comme de nuit, une rencontre avec la Ville, les citoyens et les entreprises concernées devait avoir lieu en début de 2026. L’entreprise BauVal a toutefois fait savoir qu’elle ne prendra pas part à la rencontre, mais les citoyens espèrent toujours qu’elle aura lieu avec les autres compagnies.



Lors de l’assemblée publique du 12 janvier, le maire Martin

Damphousse a lu la réponse de l’entreprise par le biais de Nicolas Dussault, directeur des opérations de l’usine enrobage bitumineux et ensachage de BauVal.



«Je regrette de devoir décliner l’invitation à participer au comité citoyen. Bien que BauVal soit pleinement engagé dans le processus de démocratie participative, nous nous trouvons préoccupés par la judiciarisation de cette affaire en raison du recours en justice que certains citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards ont intenté contre BauVal.»



«Les risques juridiques associés à cette démarche contre BauVal rend difficile une participation sereine et constructive. Je préfère dans ces conditions ne pas m’engager, mais sachez que je demeure disposé à explorer d’autres formes de collaboration qui ne serait pas aussi influencé par des contraintes juridiques.»



Devant cette réponse, un porte-parole des citoyens, Steven Riis-Christensen, a demandé qu’une rencontre ait lieu malgré tout avec les autres entreprises impliquées.



Il a rappelé que des camions de BauVal ont roulé vers 19h le vendredi soir précédent l’assemblée, et ce toute la nuit jusqu’aux petites heures du samedi matin. Il a demandé si la Ville a été prévenue, et il s’est indigné que les citoyens n’aient pas été avertis pour leur part.



«On a eu aucune information pour la programmation 2026, a précisé de son côté le directeur-général, Joel Bélanger. Ce qu’on avait eu, c’était ce qui a eu lieu en 2025 pour l’été et l’automne. On devait justement les relancer pour savoir ce qui était prévu pour 2026. Vous dites [M. Riis-Christensen] que c’étaient des travaux durant la période hivernale? On est un peu surpris, car ils devaient prendre une pause. On se prend une note pour les relancer», a-t-il ajouté.



«On a besoin d’un meeting, ça presse, l’été s’en vient!» a prévenu Steven Riis-Christensen avant de conclure sa demande.



Cet article a été lu : 19