Nouvelle résidente de Boucherville depuis un an et demi, Claire Pendola publie son premier roman jeunesse, Les voyages extraordinaires de Mia et Noé : les lignes de Nazca. Inspirée par ses deux premiers enfants, Maya et Noah, et par son vécu au Pérou, l’autrice mêle aventures, archéologie et science-fiction pour captiver les jeunes lecteurs de 9 ans et plus.



«Mia et Noé reflètent mes enfants, et leurs aventures permettent de partager ce que nous avons vécu au Pérou, mais avec des éléments fantastiques comme un voyage dans le temps et des rencontres extraterrestres», explique-t-elle en entrevue à La Relève.



Le récit transporte les enfants au cœur du désert de Nazca, célèbre pour ses mystérieuses lignes visibles depuis le ciel, et introduit légendes et énigmes dans une lecture à la fois instructive et divertissante.

Mais l’œuvre va au-delà du simple voyage. Elle véhicule des valeurs fortes, notamment la confiance en soi et l’ouverture aux autres. «Je veux montrer aux enfants qu’ils sont capables de réaliser de grandes choses, parfois même mieux que les adultes», précise l’autrice. L’acceptation des différences et la curiosité envers le monde figurent également au cœur du récit.



Ouverture sur la culture

Installée à Boucherville avec sa famille franco-péruvienne, Claire Pendola s’est rapidement immergée dans la vie culturelle locale. Entre les rencontres avec des acteurs du milieu, dont Josée Bournival, et ses fréquentes visites à la bibliothèque municipale, elle a trouvé un environnement propice à la création. «On y passe tous les week-ends. Les enfants adorent les livres et moi, j’y travaille souvent. C’est un espace magnifique et inspirant », confie-t-elle.



Le livre est pour l’instant disponible sur Amazon. Autrice indépendante, Claire Pendola poursuit ses démarches auprès des librairies locales afin de rendre son ouvrage accessible. Elle souhaite également qu’il puisse éventuellement trouver sa place dans la section jeunesse de la bibliothèque municipale.



L’aventure de Mia et Noé ne s’arrête toutefois pas là. L’autrice travaille déjà sur d’autres projets de livres jeunesse et souhaite poursuivre cette série, tout en explorant, à travers la fiction, différentes cultures, civilisations et régions du monde.



Grande voyageuse depuis son plus jeune âge, Claire Pendola, native de Fos-sur-Mer, en France, a parcouru de nombreux pays, d’abord avec sa famille, puis seule, sac à dos sur l’épaule. Son parcours l’a menée principalement en Amérique du Sud, une région pour laquelle elle a eu un véritable coup de cœur et où elle a rencontré son conjoint péruvien. Ces expériences nourrissent aujourd’hui son écriture.



