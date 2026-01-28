Vous cherchez un programme de commercialisation de la mode au Québec? Plusieurs institutions réputées  offrent cette formation menant à un DEC reconnu par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial. Ce programme vous prépare parfaitement à diverses carrières dans l’industrie, tout en développant vos compétences en stylisme, marketing et esthétique.

Nous comprenons que choisir la bonne formation peut sembler compliqué avec toutes ces options. Cet article vous guide à travers les aspects importants du programme pour vous aider à prendre une décision éclairée.

✔️ Les débouchés professionnels variés (représentant, acheteur, gérant, etc.) 