Le Centre des générations de Boucherville (CGB) s’est une fois de plus montré généreux. Le 28 janvier, l’organisme a procédé à sa remise annuelle de dons, accordant des coups de pouce financiers totalisant 142 332$ à 14 organismes offrant des services à Boucherville. Ces dons permettront de soutenir une variété de projets communautaires et de bonifier l’offre de services destinés à la population bouchervilloise.



Ces dons proviennent des surplus générés par le magasin d’économie sociale Le Grenier des aubaines, exploité par l’organisme depuis plus de vingt ans.



Depuis 2004, le Centre des générations a redistribué près de 3,8 M$ à une trentaine d’organismes locaux. En parallèle, le Grenier des aubaines joue un rôle essentiel auprès des familles en situation de vulnérabilité, notamment grâce à son partenariat avec le Comité d’entraide de Boucherville (CEB), en fournissant meubles et vêtements tout au long de l’année.



En plus de sa mission sociale, le Grenier des aubaines s’inscrit dans une démarche environnementale. Une caractérisation réalisée en 2025 par l’organisme Écho-Logique révèle que l’établissement traite annuellement 533 tonnes de matériel. De ce volume, 71% est revendu en magasin, 25% est dirigé vers différentes filières de valorisation (comme la récupération de métaux, d’appareils électroniques ou la revente spécialisée) tandis que seulement 3,5% des dons sont envoyés à l’enfouissement.



Déménagement

Le soutien financier du Grenier des aubaines est toutefois temporairement réduit en raison de l’acquisition, au coût de quelque 7,2 M$, du nouveau bâtiment situé au 100, boul. Du Fort-Saint-Louis. L’an dernier, les dons aux organismes totalisaient 246 900$.



Selon la présidente de l’organisme, Martine Bolduc, cet investissement était nécessaire afin d’assurer la pérennité des activités, tout en améliorant les conditions de travail des bénévoles et l’expérience des clients.



Le manque d’espace dans les locaux actuels limitait de plus en plus les opérations de tri, de récupération et la fluidité de la circulation en magasin, particulièrement dans la section des vêtements. L’achat du nouveau bâtiment permettra de répondre à ces enjeux, même si cela implique un ralentissement ponctuel des redistributions financières.



L’immeuble abritant actuellement le Grenier des aubaines, situé au 61, De Montbrun, est toujours offert sur le marché de la revente pour la somme de 2 M$.



Le déménagement, initialement envisagé en juin afin de souligner le 30e anniversaire de l’organisme, pourrait finalement avoir lieu à l’automne. «C’est un échéancier plus réaliste pour l’installation dans le nouveau bâtiment du boul. Du Fort-Saint-Louis», mentionne Mme Bolduc.



L’organisme affirme «qu’ensemble, bénévoles, donateurs et partenaires, continueront à transformer chaque don en un impact concret, prouvant qu’à Boucherville, l’économie sociale est un moteur de changement puissant et durable».



