Un homme de 50 ans a été arrêté mercredi à son domicile de Greenfield Park en lien avec des infractions en matière de pornographie juvénile ainsi que des manquements à des conditions judiciaires.



Selon la Sûreté du Québec, l’arrestation de Yanick Joyal a été effectuée le 28 janvier par l’équipe de surveillance des délinquants à haut risque de récidive de Boucherville. L’individu faisait l’objet de conditions strictes en raison de condamnations antérieures liées à des infractions de même nature.



Le suspect a comparu par visioconférence devant le palais de justice de Longueuil, où il fait face à de nouvelles accusations de pornographie juvénile, en plus de chefs pour bris de conditions.



Une perquisition avait déjà été menée à sa résidence le 12 février 2025. Les policiers y avaient alors saisi du matériel informatique contenant des milliers de fichiers reliés à de la pornographie juvénile.



La Sûreté du Québec précise que des vérifications sont effectuées de façon régulière auprès de délinquants sexuels identifiés comme présentant un risque élevé de récidive. Ces interventions visent notamment à s’assurer du respect des conditions imposées par les tribunaux et à procéder à l’arrestation de personnes visées par des mandats.



Toute information concernant des activités criminelles peut être transmise de manière confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

