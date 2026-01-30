En 2025, l’Hôpital Pierre-Boucher a accueilli neuf omnipraticiens, dont deux pour les remplacements et les gardes. Parmi les éléments positifs de la dernière année, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est mentionne aussi l’arrivée de neuf médecins spécialistes au centre hospitalier de Longueuil.

Un anesthésiologiste, un psychiatre, deux anatomo-pathologistes, un orthopédiste, une neurologue, un ophtalmologue, une nucléiste, une pédiatre, un gastro-entérologue et deux pharmaciennes ont joint les équipes de l’hôpital.

En contrepartie,

En 2025, l’hôpital a par ailleurs déployé le Dossier clinique informatisé, qui constitue la première étape vers un dossier patient unique à l’échelle du CISSS de la Montérégie-Est. L’objectif est de simplifier et de sécuriser le suivi des usagers.

Dans le dossier de l’agrandissement de l’urgence et de l’unité d’hospitalisation brève de l’Hôpital Pierre-Boucher, «les démarches pour finaliser les plans et devis de la première phase se poursuivent et l’établissement s’affaire présentement à la planification des projets préparatoires», explique le CISSS. Ce projet inclut la construction d’un stationnement de 300 places.

Au cours de 2025, le CISSS a ouvert le Centre régional spécialisé pédiatrique (CRSP), qui donne accès à une gamme complète de services pour les 0 à 17 ans.

Il a aussi inauguré la Maison des aînés et alternative de Longueuil, dotée d’une unité dédiée aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle.