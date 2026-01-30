Sports d’hiver, ateliers créatifs et sorties familiales sont au rendez-vous!

Julievernales à Sainte-Julie

Les festivités hivernales de Sainte-Julie, Les Julivernales, animeront la pente à glisser : glissades lumineuses, planches à neige, sculpture sur neige, initiation au vélo à pneus surdimensionnés et plus encore.

📅 31 janvier, de 18h30 à 22h et 1er février, de 12h30 à 16h.

📍 À la pente à glisser, à l’intersection du boulevard Armand-Frappier et du chemin du Fer-à-Cheval.

Carnaval d’hiver à La Prairie

Les participants pourront patiner, glisser, s’initier au vélo à pneus surdimensionnés et à la trottinette des neiges. Parmi les autres activités gratuites offertes: autos tamponneuses sur glace, hockey géant, curling et spectacle de cirque destiné aux plus jeunes. Nouveauté: les visiteurs pourront s’aventurer dans le labyrinthe polaire et relever un défi donnant la chance de remporter un panier-cadeau d’une valeur de 50 $.

📅 31 janvier, de 10h à 16h

📍 Au parc Lucie-F.-Roussel, 1300, chemin de Saint-Jean

Atelier créatif à Delson

Atelier de création de parfums destiné aux 16 ans et plus, au coût de 10$ + taxes. On repart avec son rouleau de parfum personnalisé tout en découvrant les bases de la parfumerie et les bienfaits des huiles essentielles.

📅 31 janvier, à 10h30

📍 Au centre communautaire Conrad-Monette, 1, 1ere Avenue

Yétifest à Valleyfield

La 7e édition du Yétifest promet d’en mettre plein la vue (et la panse!) avec une programmation culturelle et gourmande volumineuse. Au menu : jeux gonflables, danse en ligne, animation déambulatoire, curling, atelier de sculpture sur neige et plus encore.

📅 31 janvier (10h à 22h) et 1er février (10h à 16h)

📍 Au parc Delpha-Sauvé, 240, rue Victoria

Plaisirs d’hiver Varennes

Patinage, glissade, fête familiale et sports d’hiver : Varennes célèbre la saison froide avec un week-end d’activités gratuites pour toute la famille. Installations et équipements adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

📅 Du 30 janvier au 1er février

📍 Au Polydôme, parc du Pré-Vert et à la pente à glisser