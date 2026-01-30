La Ville de Sainte-Julie entame une vague de consultations avec sa population. Les deux plus récentes concernent l’élaboration d’un nouveau plan d’action visant à favoriser l’accessibilité universelle sur son territoire et, dans un deuxième temps, d’orienter le projet de réaménagement du parc Denise-Pelletier.



Rappelons que les citoyens sont présentement sollicités afin de prendre part à une consultation sur le potentiel de redéveloppement du Centre commercial Ste-Julie situé au 99, boulevard des Hauts-Bois.



En parallèle, la population est également invitée à répondre jusqu’au 27 février à une consultation portant sur 13 questions au saintejulieconsulte.ca afin de partager sa perception des enjeux liés à l’accessibilité, à la mobilité et à l’aménagement des espaces et services municipaux.



La Ville souligne que cette démarche s’inscrit dans le cadre du renouvellement de son plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Elle veut prendre en compte les besoins de l’ensemble de la population, en particulier les aînés, les parents avec une poussette ainsi que les personnes vivant avec un handicap temporaire ou permanent.



Un parc mieux adapté



Les citoyens sont aussi conviés à répondre à une consultation en ligne jusqu’au 27 février afin de partager leurs habitudes de fréquentation, leurs besoins et leurs idées afin de repenser le parc Denise-Pelletier, situé au 875, rue Olivier-Guimond.



La Municipalité entend aménager le parc afin qu’il soit mieux adapté aux différentes clientèles qui le fréquentent, notamment les familles, les enfants, les adolescents, les aînés et les garderies. On précise que les questions portent entre autres sur les équipements de jeu, le mobilier, l’accessibilité et le choix d’éclairage souhaités.



Pour participer à ces consultations, il suffit de se rendre sur le site : saintejulieconsulte.ca.







Cet article a été lu : 40