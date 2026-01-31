L’année 2026 n’est vieille que de quelques semaines que, déjà, on déplore cinq féminicides au Québec. Ce constat est particulièrement inacceptable au Centre de femmes Entre Ailes Sainte-Julie, où l’on dit osciller entre «tristesse, colère et inquiétude». Elles se disent très ébranlées, mais néanmoins déterminées à ce que «la prochaine reste en vie».



Comme le rappelle, Sylvie R. Langlais, directrice générale du Centre de femmes Entre Ailes les membres de l’organisme sont «déterminées à lutter contre les violences faites aux femmes, à revendiquer des changements structurels pour que le système protège les femmes et non les agresseurs, et pour que les organismes qui œuvrent auprès des victimes soient adéquatement financés».



Elles se disent également «déterminées à dénoncer les discours qui perpétuent des mythes entourant la violence, dont celui de la symétrie de la violence conjugale, qui augmente le risque de féminicide et d’infanticide. Surtout, nous sommes déterminées à ce que la prochaine reste en vie.»



«Nous voulons que toutes les femmes entendent : vous n’êtes pas seules. Nous vous croyons, et des ressources peuvent vous soutenir. Votre rythme sera le nôtre. Vous êtes importantes, braves et vous pouvez compter sur nous», a souligné Mme Langlais.



Elle a rappelé que, malgré le manque de places en maison d’hébergement, des ressources existent pour obtenir du soutien, de l’écoute sans jugement et axée sur leurs besoins, leurs droits et leur sécurité.



Dans la région, les femmes de Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Verchères et des villes avoisinantes peuvent obtenir du soutien auprès de plusieurs ressources.





