Des travaux de forage auront lieu dès le 2 février sur le talus aux abords du lac Vincent-D’Indy, près du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Ces travaux, réalisés par Englobe, une entreprise spécialisée en ingénierie et en sciences de l’environnement, permettront de prélever des échantillons de sol afin de trouver des solutions visant à stabiliser le talus. Cette opération découle de l’affaissement du terrain survenu lors des fortes pluies du 13 juillet 2025.



Lors d’une inspection du talus menée par la firme Englobe le 2 décembre 2025, des signes précurseurs de glissement ont été observés. À la suite de ces constats, des recommandations ont été transmises à la Ville. C’est pourquoi, par mesure de sécurité, une portion du sentier a été fermée; la zone concernée est clairement identifiée par des pancartes « Sentier barré ». Un chemin de détour est indiqué afin de permettre aux marcheurs de contourner cette zone, notamment via la rue Charcot.



Le sentier ne pourra être rouvert avant la réception du rapport d’analyse, prévue pour le printemps 2026. La Ville de Boucherville rappelle l’importance de respecter la signalisation et de ne pas circuler dans ce secteur tant que les travaux et analyses ne seront pas complétés. Il est à noter que le dernier rapport d’inspection n’a démontré aucun risque pour les habitations (tours à condos) à proximité du talus touché.









