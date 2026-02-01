Le Café centre d’art fait une large place à la création contemporaine en annonçant l’accueil de trois artistes en résidence au cours de l’hiver et du printemps. Cette programmation invite le public à entrer au cœur du processus artistique grâce à des rencontres, des ateliers participatifs et une immersion directe dans des démarches singulières où s’entremêlent mémoire, matière et réflexion humaine.



Jusqu’au 20 février, l’artiste et historien de l’art Franck Calard mènera un projet de recherche-création inspiré de l’église Sainte-Famille et des témoignages citoyens. À travers la photographie, la vidéo et l’utilisation d’objets trouvés, il explorera les archives locales en dialogue avec son identité yéniche et son regard sur le patrimoine religieux.



Manon Paquet

Du 2 mars au 3 avril, Manon Paquet investira les lieux avec un projet alliant estampe et collage. Son travail aborde les notions d’habitat, de cueillette et de traces laissées dans le paysage, invitant le public à poser un geste symbolique au cœur d’un environnement façonné par des fragments ambigus.



Alain Daignault

Enfin, du 13 avril au 15 mai, l’artiste bouchervillois Alain Daignault relèvera un défi sculptural d’envergure en réalisant une œuvre monumentale en argile. Composée de plusieurs segments intégrant visages et mains, la création mettra en lumière la complexité du geste et l’expressivité humaine.

Les ateliers offerts durant chaque résidence sont accessibles sur réservation via boucherville.ca/billetterie.



