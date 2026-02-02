Il y avait beaucoup d’action en fin de semaine dernière sur le fleuve Saint-Laurent à Boucherville. Profitant des conditions hivernales, les citoyens ont été nombreux à prendre d’assaut le fleuve gelé pour s’adonner à une foule d’activités.



Marcheurs, pêcheurs sur glace et adeptes de ski de fond se côtoyaient tout au long du week-end. Plusieurs personnes ont même traversé le fleuve à la hauteur du quai Yvon-Julien afin de se rendre jusqu’au parc national des Îles-de-Boucherville, notamment pour aller marcher, souvent accompagnées de leurs chiens.



La Relève a également été témoin de scènes plutôt inusitées, dont une personne pratiquant le traîneau à chiens… tiré par deux chiens seulement. Autre image surprenante : un individu circulant directement sur le fleuve à l’aide d’un Segway, soit une trottinette électrique.



Bref, le fleuve Saint-Laurent s’est transformé, le temps d’un week-end, en véritable terrain de jeu hivernal, démontrant encore une fois l’engouement des citoyens pour les activités de plein air en saison froide.

