MétéoMédia a émis un avertissement à la population en la prévenant qu’une grosse vague d’amour va déferler à Sainte-Julie le samedi 14 février prochain. On ajoute que les effets secondaires de ce «tsunami» rouge et rose risquent de se faire sentir même dans les jours suivants!



La Ville de Sainte-Julie a indiqué qu’elle a décidé de «répandre l’amour à travers la ville» pour une quatrième année consécutive lors de la journée de la Saint-Valentin.



Les citoyens sont donc invités à faire parvenir un message d’amour ou d’appréciation à leurs êtres chers, leurs amis ou leurs collègues. Ces messages bien spéciaux seront affichés sur les panneaux d’affichage électronique, situés aux entrées de la ville durant la journée du samedi 14 février.



La Ville rappelle que l’espace sur les panneaux est limité, ce qui signifie que le message ne doit pas excéder plus de 10 mots. Pour faire parvenir un message, il suffit d’aller sur : https://fr.surveymonkey.com/r/VLYMH67



La Municipalité souligne qu’elle se réserve le droit de modifier ou refuser les textes, et qu’un nombre limité de messages seront diffusés sur les panneaux.



Amour et…humour!



Au fil des ans, des messages d’amour sous toutes ses formes ont défilé, allant du cute «À nos élèves de l’école du Moulin : vous êtes fantastiques! – Les profs de 6e année», au farfelu «Pataphil, toi et ta merveilleuse poutine, je t’aime! – Phil D’Amour», en passant par la demande en mariage, rien de moins «Julie, veux-tu m’épouser, tu es l’amour de ma vie! – François S.».



L’invitation à lancer des messages d’amour a suscité plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux et de nombreux citoyens des autres villes ont pour leur part indiqué qu’ils aimeraient beaucoup qu’une telle initiative voit le jour dans leurs municipalités respectives.







Cet article a été lu : 50