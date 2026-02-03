Les succès se poursuivent en aviron pour la Julievilloise, Maylie Valiquette, si bien qu’elle est en bonne position pour être une sérieuse candidate pour la sélection au sein de l’équipe féminine canadienne en prévision des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.



Il y a quelques jours seulement, Aviron Canada lui a décerné le prix de l’athlète par excellence pour l’année 2025 chez les moins de 23 ans.

Ce prix vient couronner une autre bonne année pour la Julievilloise qui a offert de très belles performances aux championnats mondiaux des U-23 qui se sont tenus Poznan, en Pologne, l’été dernier.



Maylie Valiquette faisait partie de l’équipage canadien de huit avironneuses qui a remporté la médaille d’argent à ces championnats, alors qu’elle a de plus terminé au quatrième rang en deux de pointe au cours de cette même compétition.



Rappelons que l’athlète étudie depuis deux ans aux États-Unis en administration, soit à l’Université du Tennessee, qui lui a offert une pleine bouse d’étude. Au cours de l’année 2025, Maylie a participé à plusieurs compétitions universitaires américaines et elle a connu plusieurs succès qui font d’elle une sérieuse candidate pour la sélection au sein de l’équipe féminine canadienne en prévision des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.



