Ils seront six athlètes de la région couverte par Gravité Média lors des Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina, en Italie. Nous les avons (presque) tous rencontrés afin de parler de ce qui les attend, mais aussi du parcours qui les a menés jusqu’à la plus grande compétition de sports d’hiver au monde et de l’impact que peut avoir des Jeux olympiques sur leur vie ou celles de jeunes qui rêvent un jour d’être à leur place. Les voici :

Danaé Blais (Châteauguay) – Patinage de vitesse courte piste

Danaé Blais (Photo : Gravité Média – Michel Hersir)

Danaé Blais participera à ses deuxièmes Jeux olympiques à Milan-Cortina. Si elle admet avoir un petit peu plus de pression cette année, c’est pour une bonne cause : ses résultats se sont bien améliorés dans les dernières années, et donc les attentes sont un peu plus élevées. N’empêche, la patineuse assure qu’elle tirera de la fierté peu importe le résultat – son sport demeure hautement imprévisible – et qu’elle entend profiter de son aventure en Italie.

À lire : Jeux olympiques : la deuxième aventure de la Châteauguoise Danaé Blais

Marjorie Lajoie (Boucherville) et Zachary Lagha (Saint-Hubert) – Patinage artiste, danse sur glace

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (Photo : Le Courrier du Sud – Michel Hersir)

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ne sont plus les mêmes patineurs qu’ils l’étaient lors des Jeux de Pékin, en 2022. Ou du moins, plus exactement les mêmes. La paire dit avoir «ouvert sa palette» et a ajouté plusieurs éléments à ses routines. Elle entre d’ailleurs en confiance après avoir réalisé une belle prestation aux derniers championnats canadiens.

À lire : Marjorie Lajoie et Zachary Lagha aux Jeux olympiques : « on a ouvert notre palette »

David La Rue (Saint-Lambert) – Patinage de vitesse longue piste

David La Rue (Photo: gracieuseté)

David La Rue a pris son mal en patience afin d’obtenir son premier billet pour les Jeux olympiques. Reste que celui qui profondément passionné par son sport a apprécié tout le parcours qui l’a mené jusqu’aux Jeux de Milan-Cortina et qu’on sent tout le plaisir qu’il a de pouvoir vivre cette expérience. «Ce qui me rendra fier, ce n’est vraiment pas le résultat!» lance l’athlète de Saint-Lambert.

À lire : De Saint-Lambert aux Olympiques : le courage de David La Rue

Laura Stacey et Marie-Philip Poulin (Sainte-Catherine) – Hockey sur glace

Laura Stacey et Marie-Philip Poulin (Photo : gracieuseté – Hockey Canada)

Laure Stacey et Marie-Philip Poulin n’ont plus besoin de présentation. Les deux hockeyeuses qui partage leur vie et le vestiaire de la Victoire de Montréal ont accumulé 4 médailles d’or et 2 médailles d’argent aux Jeux olympiques. Une compétition cruciale pour le développement du hockey mineur féminin, dont la popularité ne cesse d’être en croissance depuis plusieurs années.

À lire : Le «grand impact» des Jeux olympiques pour le hockey féminin