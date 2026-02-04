Revigoré par les plus récents sondages et au lendemain du congrès d’orientation du Parti Québécois tenu à Saint-Hyacinthe, le Parti Québécois de Verchères se dit «mobilisé et inspiré» en cette année électorale.



Le président du PQ de Verchères, Bruno Lavoie, a estimé que la délégation de Verchères s’est particulièrement illustrée dans les ateliers sur le développement économique et l’environnement, deux enjeux étroitement liés aux réalités locales.



«Une proposition portée par notre délégation concernant le secteur économique a d’ailleurs été adoptée. Dans l’atelier sur l’environnement, nos représentantes et représentants ont également mis de l’avant leurs préoccupations sur les impacts du projet d’expansion du Port de Montréal à Contrecœur, notamment en matière de protection des cours d’eau, des berges, des forêts et des écosystèmes, dans le contexte des changements climatiques. Ces enjeux demeureront au cœur de nos actions dans les prochains mois», a ajouté M. Lavoie.



«Notre priorité immédiate sera de choisir notre candidat ou candidate pour la prochaine campagne électorale. Nous avons la chance de compter sur des personnes de grande qualité, bien enracinées dans notre comté, qui ont déjà manifesté leur intérêt.»



«Peu importe le choix final, nous savons que cette personne saura incarner nos ambitions pour Verchères. Le Parti québécois attire des gens compétents, convaincus du potentiel du Québec à devenir un pays. Le meilleur est définitivement à venir», a lancé M. Lavoie.



