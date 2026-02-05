La députée de Verchères, Suzanne Roy, a été une des premières à appuyer ouvertement Simon Jolin-Barrette à la chefferie de la CAQ. Ce dernier ayant toutefois annoncé qu’il ne ferait pas le saut dans la course, l’ancienne ministre de la Famille a décidé de donner dorénavant son appui à Christine Fréchette, qui fait la lutte à Bernard Drainville.



«J’ai pris acte de la décision de Simon Jolin-Barrette. Je la respecte et je la comprends. Maintenant, il faut regarder vers l’avenir. Pour moi, Christine Fréchette est la femme de la situation. Elle incarne parfaitement les deux grands axes qui définissent la Coalition avenir Québec : la protection de notre identité québécoise et le développement économique nécessaire pour offrir les meilleurs services aux citoyens», a précisé Mme Roy sur sa page Facebook.



«Son approche est posée, concrète, axée sur les solutions. Elle travaille en équipe et elle avance sans diviser. Je suis convaincue qu’elle a ce qu’il faut pour devenir première ministre et porter la CAQ vers l’avenir», a-t-elle ajouté.



Pour sa part, Christine Fréchette a salué ce nouvel appui au sein des élus caquistes, ce qui fait en sorte qu’elle en compte 26 contre 10 pour Bernard Drainville.



«Suzanne, c’est une femme qui a consacré près de 30 ans de sa vie au service public. D’abord conseillère municipale puis mairesse de Sainte-Julie, elle a su faire sa marque sur la Rive-Sud et participer à son développement», a-t-elle souligné.



«Nous l’avons vue à la tête de l’Union des municipalités du Québec pendant plusieurs années, au cours desquelles elle a su rassembler une diversité de municipalités autour d’objectifs communs. C’est une rassembleuse.»



«Ensemble, nous portons un projet national ambitieux, enraciné dans nos régions, fier de notre identité québécoise, résolument engagé pour la protection de notre langue et convaincu que l’économie est un puissant levier de prospérité», a conclu Mme Fréchette.



Cet article a été lu : 45