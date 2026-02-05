Pour une troisième année consécutive, le Globe and Mail a publié son classement des 100 villes les plus agréables à vivre au Canada, un palmarès qui met en lumière plusieurs municipalités de la Rive-Sud de Montréal. Boucherville s’y distingue en occupant le troisième rang des villes québécoises les mieux classées.



Selon cette analyse, Québec obtient la première place au Québec, suivie de Rosemère, dans les Laurentides. Boucherville complète le trio de tête.



Le classement révèle une forte présence des villes de la Rive-Sud de Montréal parmi les municipalités québécoises les mieux cotées. Saint-Bruno-de-Montarville se positionne au huitième rang, Varennes au neuvième, suivie de Candiac au dixième rang. La Prairie arrive en treizième position, Sainte-Julie au dix-septième rang, tandis que Saint-Constant ferme le top 20 québécois.



Cette concentration de municipalités bien classées au sud de Montréal illustre la qualité de vie qu’offre le secteur, tant sur le plan des services municipaux que de l’environnement urbain et naturel, précise-t-on.



Nombreux critères

Le palmarès du Globe and Mail repose sur une soixantaine d’indicateurs, répartis en dix grandes catégories. Parmi les éléments analysés figurent notamment l’accès aux soins de santé, le coût du logement, la sécurité, la vitalité économique et la résilience climatique, un critère de plus en plus déterminant dans l’évaluation de la qualité de vie des villes canadiennes.



L’objectif est d’offrir un portrait global et comparatif des conditions de vie, en tenant compte à la fois des réalités sociales, économiques et environnementales propres à chaque municipalité.

Dans la durée

Ce n’est pas la première fois que Boucherville est citée parmi les villes où il fait bon vivre. En 2023, un rapport publié par MoveHub, une plateforme britannique spécialisée dans l’accompagnement des personnes souhaitant s’établir à l’étranger, classait Boucherville parmi les meilleurs endroits où vivre au Canada.



Ce classement, basé sur des critères comme le climat, la culture et les opportunités d’emplois, identifiait sept villes canadiennes se démarquant pour leur qualité de vie. Au Québec, Québec était reconnue pour sa culture, Montréal pour sa gastronomie, tandis que Boucherville était mise en valeur pour ses escapades rurales et son cadre de vie équilibré.



Déjà en 2020, un reportage publié dans le magazine Realtor.ca faisait l’éloge de Boucherville, la décrivant comme une ville prospère offrant un juste équilibre entre beauté naturelle et richesse historique. Quelques jours plus tard, le site Expatra.com plaçait également Boucherville parmi les cinq meilleurs endroits où vivre au Canada, alors seule ville québécoise à figurer dans ce palmarès, aux côtés d’Ottawa, Burlington, Oakville et Saint-Albert.



