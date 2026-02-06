L’achalandage de la ligne Candiac de train de banlieue a augmenté de 24% en 2025. Celle de la ligne Mont-Saint-Hilaire, de 15%. Les autobus du secteur de Sainte-Julie ont connu une hausse de fréquentation de 15% dans cette même période, et au total sur la couronne sud, la croissance est de 7%. Néanmoins, c’est surtout le contexte financier incertain qui ressort du budget 2026 d’exo.

L’opérateur présente un budget de 546,4 M$, dans lequel il expose les conséquences des contraintes financières.

Cela implique «l’abandon ou le report de certains projets structurants […] et d’initiatives visant à améliorer l’accessibilité du réseau», des avant-projets «réduits», de grands défis «pour réduire le temps d’attente et encourager la population à utiliser le transport collectif» et une capacité «restreinte» pour ajouter des départs supplémentaires, même lorsque l’offre est présente.

Des situations de surcharges dans les autobus sont présentes sur le réseau, en particulier à la rentrée scolaire. Gravité Média avait d’ailleurs constaté le cas de la ligne 1, qui fait liaison entre Châteauguay et le cégep de Valleyfield, où des usagers ne pouvaient embarquer dans l’autobus parce que celui-ci était trop plein.

Ce sont de plus 73 emplois qui ont été abolis dans l’organisation. Le processus étant en cours, «il n’est pas possible pour le moment de commenter sur les impacts spécifiques par secteurs ou directions», écrit exo à Gravité Média.

On sait toutefois que l’ancienne mairesse de Sainte-Martine, Maude Laberge, et le bureau de la direction générale, font partie des coupes.

Des défis «qui ne feront que s’accentuer»

C’est ainsi qu’exo indique que ses efforts seront concentrés sur le maintien des actifs essentiels «d’assurer la sécurité, la fiabilité et la continuité des services».

L’opérateur lance cependant un avertissement, signalant que le statu quo est intenable : «pour une troisième année consécutive, exo sera donc dans l’obligation d’utiliser ses excédents de fonctionnement – auparavant utilisés exclusivement pour le maintien des actifs – afin de couvrir le déficit budgétaire de ses activités».

Il est également mentionné que la rémunération versée par l’Autorité régionale de transport métropolitain ne permet plus de couvrir les coûts réels d’exploitation des modes de transport et que les frais d’exploitation augmentent plus rapidement que les sources de revenus, malgré le maintien d’une offre de service équivalente.

«Ces défis de financement […] ne feront que s’accentuer au cours des prochaines années et rendent difficile l’offre d’un service de transport collectif en adéquation avec les attentes de la population desservie», ajoute-t-il.

Achalandage

Sur le plan de l’achalandage, les nouvelles sont un peu meilleures. Les lignes de train, dont la fréquentation était bien de deçà d’avant la pandémie, reprennent un peu le rythme.

La ligne Candiac a augmenté son achalandage de 24%, dont une hausse de 38% à la gare Saint-Constant et de 32% à la gare Delson. La hausse de la ligne Mont-Saint-Hilaire est de 15%, dont 18% à la gare Longueuil–Saint‑Hubert.

Exo explique cette croissance par une hausse des déplacements des travailleurs vers le centre-ville et des étudiants. «Après avoir été impactée en 2024 par les travaux à la gare Lucien‑L’Allier, la ligne 14 – Candiac connaît cette année une hausse plus importante, attribuable au rétablissement de la liaison directe avec le centre‑ville».

Quant aux autobus, l’achalandage a dépassé le niveau prépandémique dans certains secteurs. Ceux-ci sont toutefois tous concentrés sur la Rive-Nord. Pour la couronne sud, l’achalandage se situe à 72% de celui de 2019.

Dans la région, les plus fortes hausses ont été observées dans les secteurs Sainte-Julie (15%) et Sud-Ouest (8%). Ce dernier dessert la région de Châteauguay.

Données de fréquentations*



Ligne de train 14 – Candiac

◦ Gare Sainte‑Catherine : 196 000 déplacements, en hausse de 21%

◦ Gare Candiac : 117 000 déplacements, en hausse de 19%

◦ Gare Delson : 27 000 déplacements, en hausse de 32%

◦ Gare Saint‑Constant : 60 000 déplacements, en hausse de 38%



Ligne de train 13 – Mont‑Saint‑Hilaire

◦ Gare Saint‑Lambert : 95 000 déplacements, en hausse de 6%

◦ Gare Longueuil–Saint‑Hubert : 76 000 déplacements, en hausse de 18%



Autobus – secteur Sainte-Julie : en hausse de 15%



Autobus – secteur Sud-Ouest : en hausse de 8%



Autobus – secteur Richelain – Roussillon : en hausse de 6%



Autobus – secteur Sorel-Varennes : en hausse de 4%



*Comparaison entre janvier-septembre 2024 et janvier-septembre 2025