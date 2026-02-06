Avec l’inflation qui se maintient à un niveau significatif et l’état de l’économie actuelle, les écueils sont nombreux pour les commerçants locaux. C’est dans un tel contexte que le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville a annoncé la poursuite de sa campagne Ensemble, soutenons les commerces locaux.



Les entrepreneurs du territoire de la MRC, notamment ceux de Sainte-Julie et Varennes, pourront bénéficier d’une campagne de promotion, d’évènements et d’outils numériques, afin de leur offrir des moyens concrets pour mieux mettre en valeur leurs produits et services.



La MRC déploiera au cours de l’année la deuxième édition de formations gratuites offertes en collaboration avec l’École des entrepreneurs du Québec, afin d’outiller les commerçants sur les stratégies de promotion et les tendances numériques.



On produira également des capsules télévisuelles en collaboration avec TVRS afin de mettre en lumière les commerçants de la région et leurs produits par le biais de petits reportages intitulés Dans les coulisses de.

Il y aura également un carnet numérique des coups de cœur de la MRC pour faire découvrir les commerces et restaurants de l’ensemble du territoire.



Une campagne numérique, intitulée Donner un visage à nos commerces sera diffusée sur les médias sociaux pour présenter des portraits de commerçants. Ceux-ci seront sélectionnés par un comité. Ils devront être reconnus comme des commerces ayant pignon sur rue et répondant aux besoins quotidiens de leur communauté.



Le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, Daniel Plouffe, a rappelé que cette campagne a été mise sur pied parce que les commerces de proximité jouent un «rôle essentiel dans la vitalité économique et sociale de notre territoire».



Les entreprises intéressées au projet peuvent communiquer avec Ariane Lorrain-Hamel, conseillère aux entreprises au SDE de Marguerite-D’Youville, par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450 583-3301, poste 224.



Cet article a été lu : 27