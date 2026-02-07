À l’occasion de l’anniversaire du drapeau québécois, une cérémonie d’accueil s’est tenue au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville, afin de souhaiter officiellement la bienvenue aux nouveaux citoyens de la circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.



Organisé à l’initiative du député Xavier Barsalou-Duval, l’événement visait à souligner l’accession à la citoyenneté canadienne de 131 personnes au cours des huit premiers mois de l’année 2025, tout en mettant en valeur leur intégration à la société québécoise.



Parmi ces nouveaux citoyens, 87 personnes ont choisi de s’établir à Boucherville, tandis que 18 autres ont opté pour Varennes. Les autres se sont installés dans les différentes municipalités de la circonscription.



Devant près d’une centaine de personnes réunies pour l’occasion, le député a tenu à rappeler l’importance de l’accueil et de l’inclusion afin de favoriser la participation citoyenne et de briser l’isolement. Il a également souligné le parcours exigeant que représente l’obtention de la citoyenneté.



Originaires de diverses régions du monde, les nouveaux citoyens ont en commun d’avoir choisi le Québec comme terre d’accueil, de maîtriser le français et de contribuer à la vitalité de la société par leurs compétences et leur diversité.

Plusieurs d’entre eux étaient accompagnés de membres de leur famille, ajoutant une touche chaleureuse à cette rencontre hivernale.



