Les combats et les écueils ne manquent pas dans le milieu communautaire et, dans la région, un grand cocktail du Nouvel An a rassemblé ses acteurs locaux afin d’aider à nourrir et renforcer les collaborations à venir.



Le 15 janvier dernier, plus de 50 personnes ont pris part au cocktail traditionnel du Nouvel An de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Marguerite-D’Youville, tenu à l’Espace des Bâtisseurs à Varennes.



Cette rencontre était inspirée par le thème du cinéma, où les participants étaient invités à se costumer, et elle a offert un cadre convivial propice aux échanges, au réseautage et au renforcement des liens entre les différents organismes du milieu communautaire local.



La CDC joue un rôle important en matière de développement social et communautaire puisqu’elle offre des services directs à ces organismes de la région, en plus de développer des projets à vocation sociale, en partenariat avec les organismes, les citoyens, ainsi que l’ensemble des acteurs du milieu.





