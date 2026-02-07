Depuis de nombreuses années, le Super Bowl intéresse les amateurs de football, mais aussi les fervents de musique et de spectacles à grand déploiement, de publicités alléchantes et de repas caloriques bons à s’en lécher les doigts.

Cette année, alors qu’en Californie, les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont tenter de s’emparer du précieux graal, on a pensé préparer du poulet frit croustillant et doré, une salade de chou fraîche à souhait et un miel épicé pour sucrer le tout. Bon match et bon appétit.

Poulet frit maison (style southern)

Portions : pour 4 à 6 personnes

Temps total : environ 4 à 5 heures (incluant marinade)

Cuisson : 15 à 18 minutes par batch

________________________________________

Ingrédients

Pour le poulet

• 8 à 10 morceaux de poulet (cuisses, hauts de cuisse, pilons, ou poitrine coupée)

• Sel et poivre au goût

Pour la marinade (buttermilk)

• 2 tasses de babeurre (ou lait + jus de citron ou vinaigre, voir note ci-dessous)

• 1 c. à soupe de sauce piquante (idéalement québécoise)

• 1 c. à thé de paprika fumé

• 1 c. à thé de poudre d’ail

• 1 c. à thé de thym ou d’origan séché

Pour la panure

• 2 tasses de farine tout usage

• 1/2 tasse de fécule de maïs (rend la croûte plus croustillante)

• 1 c. à soupe de sel

• 1 c. à thé de poivre noir

• 1 c. à thé de paprika

• 1/2 c. à thé de poudre d’oignon

• 1/2 c. à thé de cayenne, chili en poudre ou poudre de chili (facultatif)

Pour la friture

• Huile de canola, d’arachide ou de tournesol (température idéale : 170-175 °C / 340-350 °F)

________________________________________

Préparation

1. Mariner

1. Assaisonne les morceaux de poulet avec sel et poivre.

2. Dans un grand bol, mélange le babeurre, la sauce piquante et les épices.

3. Ajoute le poulet, couvre et laisse mariner minimum 4 heures, idéalement toute la nuit au frigo.

🥛 Pas de babeurre ? → Mélange 2 tasses de lait avec 2 c. à soupe de jus de citron ou vinaigre blanc. Laisse reposer 10 minutes.

________________________________________

2. Paner

1. Dans un grand sac ou bol, mélange farine, fécule, sel et épices.

2. Retire le poulet de la marinade sans l’essuyer, et enrobe-le généreusement dans le mélange sec.

3. Presse bien pour que la panure adhère. Tu peux refaire une double panure (retremper dans un peu de marinade puis dans la farine) pour encore plus de croustillant.

4. Dépose sur une grille ou une plaque, laisse reposer 10-15 minutes à température ambiante.

________________________________________

3. Frire

1. Chauffe l’huile dans une grande friteuse ou casserole profonde (remplie au tiers).

2. Garde la température autour de 175 °C (350 °F).

3. Fais frire les morceaux par petites batchs, environ 14 à 18 minutes, en tournant à mi-cuisson. Ils doivent être dorés et bien cuits à cœur (température interne de 74 °C / 165 °F).

4. Égoutte sur une grille ou du papier absorbant.

Salade de chou crémeuse au sirop d’érable

L’équilibre parfait : croquant, acidulé, léger.

Ingrédients :

• Chou vert émincé finement (ou chou mixte + carottes)

• 2 c. à soupe de mayonnaise

• 1 c. à soupe de yogourt grec ou de crème sure

• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon

• 1 c. à soupe de sirop d’érable

• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre

• Sel, poivre

Tu peux ajouter un peu de céleri-rave râpé ou des graines de pavot pour un côté gourmet.

Miel épicé maison (pot de 125 ml environ)

Ingrédients :

125 ml (½ tasse) de miel liquide (idéalement du miel de fleurs ou de trèfle)

1 petit piment fort séché ou frais (ex. : piment oiseau, jalapeño, ou habanero pour les téméraires), coupé en deux

½ c. à thé de flocons de piment (facultatif, pour plus de punch)

½ c. à thé de vinaigre de cidre ou de jus de citron (optionnel, pour équilibrer la douceur)

1 pincée de sel

Préparation :

Dans une petite casserole, verser le miel.

Ajouter le piment (et les flocons si désiré).

Chauffer à feu très doux pendant 5 à 10 minutes, sans faire bouillir (le miel doit juste frémir légèrement).

Retirer du feu et laisser infuser 15 à 30 minutes (plus vous attendez, plus ce sera piquant). Ajouter le vinaigre ou jus de citron et une pincée de sel, puis filtrer (si désiré) dans un petit pot stérile.