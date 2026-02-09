Le redéveloppement du Centre commercial Ste-Julie, situé au 99, boulevard des Hauts-Bois, a rassemblé près d’une centaine de citoyens lors d’un atelier participatif, le 2 février. Ils ont pu faire part de leurs préoccupations et attentes afin d’orienter un futur projet, dont les plans préliminaires seront par la suite présentés pour une deuxième consultation publique à une date ultérieure. Présentement, une consultation en ligne est en cours jusqu’au 20 février afin de recueillir les commentaires des Julievillois concernés.



Le sujet a suscité de nombreuses réactions sur les différents réseaux sociaux. La Ville a pour sa part rappelée que le futur projet inclurait notamment le maintien d’un marché d’alimentation et d’une pharmacie, ainsi que l’ajout de logements dans le secteur afin de compenser un tel manque sur le territoire.



Le stationnement derrière le Jean Coutu est un des endroits ciblés pour le redéveloppement du secteur. (Photo : La Relève – Daniel Bastin)



La consultation en ligne jusqu’au 20 février sur la plateforme saintejulieconsulte.ca permet d’en apprendre plus sur les différents aspects de ce projet à l’étude. Les citoyens sont entre autres appelés à se prononcer sur quels types d’habitations devrait-on privilégier dans ce projet (condos et/ou locatif); quelle devrait être la hauteur maximale des bâtiments sur le site (1 à 7 étages ou plus); quels types d’usages devraient être autorisés sur le site (résidentiel et/ou commercial).



On demande aussi quels types de services et de commerces devraient être inclus dans le redéveloppement du site (épicerie, pharmacie, restauration, santé/bien-être, sports et divertissements, autres) et s’il y a d’autres besoins de services et de commerces non comblés dans le secteur.



Congestion et hauteur inquiètent



Les citoyens peuvent indiquer quelles sont leurs attentes et leurs préoccupations pour le redéveloppement du secteur; quel aspect du paysage serait-il important de préserver sur le site; s’il y a des enjeux présentement au niveau de la circulation et du stationnement sur le site ou aux alentours (congestion, manque de stationnement, accès au site).



Deux jours après la présentation, il y avait déjà environ 100 personnes qui avaient participé à la consultation en ligne. Les préoccupations touchent notamment le nombre d’étages qui serait permis pour les futurs habitations, puisque des citoyens ont affirmé qu’ils voulaient préserver leur fenêtre sur le mont Saint-Bruno à cet endroit.



Un vue aérienne du site. (Photo: courtoisie)



D’autres ont soulevé le point que la circulation était déjà problématique dans le secteur aux heures de pointe et qu’un tel projet ne pourrait qu’amplifier les difficultés reliées à cette situation.



Dans la présentation du 2 février, la Ville a rappelé qu’il devrait y avoir des modifications obligatoires à la réglementation du secteur afin de permettre la réalisation d’un projet mixte résidentiel et commercial et qu’un tel projet serait susceptible de nécessiter une approbation référendaire.

