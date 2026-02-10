Fort du succès remporté par sa plus récente production Le Grincheux de Noël, le Théâtre Jankijou de Boucherville revient sur scène avec Les vicissitudes de Rosa, une tragicomédie québécoise signée Roger Dumas. La mise en scène est assurée par Patrick D. Campbell.



La distribution réunit Cassie Bourgeois, Carolyne Dumont, Josianne Gagné, Carole Gauvin, Mario Gladu, Pierrette Lacourse, Guylaine Monzerol, Rita Parent et Emmanuelle Valois.



L’action se déroule en 1970, dans une maison-asile dirigée par madame Féducie. On y croise une galerie de personnages aussi marginaux qu’attachants, dont Rosa, ancienne prostituée attendant le retour de son fils. À travers l’absurde et l’humour noir, la pièce aborde des thèmes marquants du Québec post–Révolution tranquille, notamment la religion, la famille, le sexe, l’argent et la guerre.



Les représentations auront lieu les 5, 6 et 7 mars à 20h, ainsi que le 8 mars à 14h, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Les billets sont en vente en ligne sur le site du Point de vente et à la porte. Fondé en 1990, le Théâtre Jankijou est un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville de Boucherville.

