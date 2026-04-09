Tout comme l’an dernier, le chantier d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil, pourra désormais faire l’objet d’une surveillance par radar photo mobile. En 2025, ce radar avait été des plus occupés, car il avait émis près de 13 000 contraventions totalisant 5 M$ en amendes.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a précisé que cette mesure avait été reconduite parce qu’en dehors des heures de pointe, certains usagers ne respectaient pas la limite de vitesse. Notons que celle-ci est de 80 km/h en tout temps dans la zone de chantier, donc même en dehors des heures où la circulation est plus dense.



Le MTMD a rappelé que, lorsqu’une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers.



Un radar très occupé



Une compilation effectuée l’an dernier a permis de constater que les radars émettaient plus de constats d’infraction dans les zones de travaux. Pour sa part, Sainte-Julie se trouve près de trois chantiers qui sont parmi les plus lucratifs pour l’État au Québec.



Ainsi, le chantier sur l’autoroute 20 en direction est, à la hauteur de Sainte-Julie, a émis près de 13 000 contraventions totalisant 5 M$, dont le montant dépasse en moyenne les 400$. La limite de vitesse à cet endroit est de 80 km/h.



Un peu plus loin sur l’A-20 est, à Saint-Mathieu-de-Beloeil, le radar photo mobile a permis au gouvernement d’amasser environ 8 M$ en 2025 puisque près de 20 000 contraventions ont été dressées, pour un montant moyen de 380$. La limite de vitesse à cet endroit est aussi de 80 km/h.



Finalement, les travaux au tunnel Louis-Hippolye-La Fontaine sont toujours en cours et les radars photo mobiles ont émis en 2025 plus de 40 000 constats dans les deux sens de l’autoroute. Cela a permis d’amasser plus de 13 M$ et la valeur moyenne des amendes atteignait 335$. La limite de vitesse sur ce tronçon est de 50 km/h.





Cet article a été lu : 267