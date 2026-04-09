Après avoir accueilli un chaton de cinq mois grièvement blessé, Proanima fait appel à la générosité du public afin de soutenir les soins vétérinaires destinés aux nombreux animaux qui affluent au refuge chaque printemps.



Le jeune félin, baptisé Tricycle, est arrivé récemment au refuge dans un état jugé critique. Amaigri, terrifié et souffrant d’une patte irrécupérable, il a dû subir une amputation d’urgence dès son admission. Malgré cette épreuve, le chaton montre depuis une remarquable capacité d’adaptation et amorce une récupération encourageante.



Son histoire illustre une réalité à laquelle Proanima est confrontée chaque année : à l’arrivée de la belle saison, des dizaines de chatons blessés, malades ou abandonnés nécessitent des interventions rapides et coûteuses.



Pour répondre à ces besoins croissants, l’organisme a lancé une campagne de financement en ligne avec un objectif de 15 000 $. Les sommes recueillies permettront de couvrir notamment :

• les soins d’urgence, chirurgies et traitements médicaux;

• les médicaments, vaccins et aliments spécialisés;

• les stérilisations visant à prévenir la naissance de nouvelles portées sans foyer;

• le soutien aux familles d’accueil qui hébergent des animaux fragiles.



Proanima souligne que ces dons sont essentiels pour continuer à offrir des soins immédiats à chaque animal recueilli, sans devoir refuser de cas faute de ressources.



Les contributions peuvent être faites directement en ligne sur le site Web de Proanima.

