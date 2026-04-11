Les membres du conseil municipal ont honoré 35 élèves de Sainte-Julie pour leur persévérance scolaire et ont souligné à cette occasion l’excellence des membres du personnel enseignant.

Un hommage tout particulier a été rendu le 1er avril à 35 jeunes des écoles primaires, de l’école secondaire et du centre de formation professionnelle de Sainte-Julie qui se sont démarqués dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces élèves ont été sélectionnés par leur école respective lors d’une tournée à laquelle participaient les élus municipaux.

De plus quatre membres du personnel scolaire s’étant démarqués par leur soutien aux élèves chaque jour ont également été honorés. Ceux-ci ont aussi été choisis par le personnel des écoles et des personnes tierces. Par la suite, un comité formé d’employés de l’administration municipale a sélectionné quatre récipiendaires.

Ces quatre lauréats sont Julie Camerlain et Mélanie Ouellet, de l’école Du Moulin, Kelly White ainsi que Caroline Daunais-D’Amours, de l’école L’Arpège.

De plus, une bourse de 750$ et une bourse de 500$ ont été remises afin de soutenir un projet mis en place par le personnel scolaire pour motiver les élèves. Les deux projets gagnants sélectionnés sont le Marché de Noël de l’école du Moulin et le projet pour bonifier une classe d’adaptation scolaire à l’école du Tourne-Vent.

«Lors de ma tournée des écoles, j’ai eu le privilège de découvrir le parcours inspirant des 35 élèves sélectionnés. […] J’espère que ces jeunes se rappelleront toujours l’importance de rester motivés et, surtout, d’être fiers de leurs réalisations et d’eux-mêmes», a déclaré le maire Mario Lemay.

Élèves reconnus par école

Centre de formation professionnelle : Janik Labonté, Linda Zedek, Mélissa Contant et William Plante.

École Arc-en-ciel : Amine Chehhar, Félicia DiZazzo, Lilya Benabid et Mathis Goudreault.

École Aux-Quatre-Vents : Marilou Nadeau, Mila Lossio, Myrialuna Orellana Caron et Samuel Lavoie.

École L’Arpège : Ahlyssa Julien et Zack Létourneau.

École du Grand-Chêne : Nikki Rajalingam, Victoria Lalumière et Vincent Laflamme.

École du Moulin : Anaïs Roy, Axel Agossadou, Benjamin Lanctôt, Camille Beauregard, Éléanore De Larichaudy, Éliott Lacoste, Félix Genest, Mégane Bourret et Sara Valentina Cuchillo Rodriguez.

École du Tourne-Vent : Antoine Fortier et Florence Malenfant.

École Le Rucher : Eliane Plourde, Florence Sirois, Laetitia Guilbault, Laurence Corriveau et Maélie Caron.

École secondaire du Grand-Coteau : Alix-Anne Gendron et Romy Lalonde.