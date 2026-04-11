La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent met en garde la population de son territoire contre une recrudescence de fraudes par carte de crédit.

Le service de police a expliqué que cartes de crédit non sollicitées sont envoyées par la poste, puis récupérées par les fraudeurs dans les boîtes postales.

Les fraudeurs commandent des cartes au nom des victimes, changent les adresses ou les conservent, mais brisent leur boite postale pour intercepter les cartes avant qu’elles ne soient récupérées par les victimes. Ensuite, ils activent la carte et font des achats.

On donne également aux citoyens quelques conseils de prévention à ce sujet, soit de surveiller régulièrement sa boîte aux lettres; de vérifier fréquemment ses relevés bancaires; de communiquer rapidement avec son institution financière si on attend une carte; de signaler tout changement d’adresse non autorisé; d’ajouter un mot de passe à son dossier Équifax.

Si l’on remarque une situation suspecte, il est important de communiquer avec la Régie de police au 450-922-7001 ou sans frais au 1-888-678-7000 et avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 (sans frais, partout au Canada).