Un appui gouvernemental remboursable de 360 000$ a été accordé par Québec à Labplas afin de l’aider à acquérir de nouveaux équipements technologiques et automatisés, qui lui permettront de doubler sa capacité de production.

L’entreprise fondée à Sainte-Julie en 1987 se spécialise dans la fabrication de produits d’échantillonnage étanches et stériles, qui répondent aux normes les plus strictes des milieux industriels et gouvernementaux. Ces produits sont destinés à la collecte, au transport et à l’analyse d’échantillons en laboratoire.

Ses dirigeants entendent doubler sa capacité de production afin de répondre à la hausse de la demande pour ses produits d’échantillonnage. Ceux-ci permettent entre autres aux scientifiques et aux chercheurs d’effectuer des prélèvements sur des surfaces variées afin de détecter la présence de contaminants microbiologiques et de pathogènes alimentaires comme l’E. coli, la salmonelle ou la listeria.

«Ce soutien gouvernemental va bien au-delà d’un investissement matériel : il témoigne de la confiance accordée au savoir‑faire, au dévouement et à l’engagement de toute notre équipe», a fait valoir le président-directeur général de Labplas, Benoit Brouillette.

Il est à noter que M. Brouillette est l’un des finalistes de la 42e édition des Prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, dans la catégorie Jeune personnalité d’affaires de l’année.

Précisons également que, le 6 mars dernier, Développement économique Canada a accordé une aide financière similaire de 250 00$ à l’entreprise julievilloise afin de l’aider à accroître sa productivité et sa capacité de production.