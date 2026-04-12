Les responsables des Championnats québécois de gymnastique et trampoline promettent des performances impressionnantes et un spectacle à couper le souffle lors de l’événement qui se tiendra du 17 au 19 avril au Centre multisports régional à Varennes.

L’événement d’envergure réunissant plus de 900 athlètes provenant de partout au Québec est organisé par le club Dynamix, qui fête ses 25 ans cette année. Il compte plus de 2 000 jeunes et moins jeunes gymnastes de tous les niveaux, récréatif et compétitif, dont plusieurs athlètes sur les équipes nationales.

Les

Championnats rassembleront des athlètes issus de plusieurs disciplines gymniques, soit environ 260 athlètes en gymnastique artistique masculine, 350 en gymnastique artistique féminine et 291 en sports de trampoline.

Ces participants représentent l’élite du Québec dans leur discipline, car ils ont été sélectionnés au terme d’une saison complète d’entraînement et de compétitions.

Il est à noter que les épreuves du vendredi 17 avril constitueront une étape clé de sélection en vue de déterminer l’équipe de gymnastique artistique masculine qui participera au Championnat panaméricain.

De plus, l’ensemble de cette compétition constitue une étape déterminante pour identifier les athlètes qui représenteront le Québec aux Championnats canadiens et aux Championnats de l’Est du Canada.

Soulignons que le club hôte, Les Dynamix, est le plus gros club de gymnastique sur la Rive-Sud et qu’il est soutenu par les villes de Varennes et Sainte-Julie.