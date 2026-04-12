C’est la députée de Sanguinet Christine Fréchette qui est la nouvelle première ministre du Québec.

Dans la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec, la politicienne qui occupait jusqu’à janvier, les postes de ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et responsable de la région de la Montérégie, elle a devancé Bernard Drainville.

Elle a obtenu 57,9 % des voix, contre 42,1 % pour son unique rival. Le gagnant devait avoir obtenu la majorité absolue des voix dans ce scrutin à un seul tour. Ce sont 15 833 membres qui ont exprimé leur droit de vote, soit 77,1 %. Le scrutin s’est terminé à 15 h et le dévoilement a été fait à 16 h.

«Vous me faites vivre des moments magiques. Vous avez voté pour un nouveau style de leadership. Vous avez voté pour une femme et un leadership rassembleur. Je viens de la génération X, une génération résiliente, pragmatique et prête à relever de nouveaux défis. C’est le lancement d’un nouveau chapitre», a dit l’élue de 56 ans.

Elle a aussi remercié son adversaire. «Tu as fait de moi une meilleure candidate. On va avoir besoin de toi, de tes qualités de communicateur. L’unité du parti c’est l’affaire de tous, un immense merci pour ton engagement et j’ai hâte d’écrire la suite avec toi.»

La relance du parti

Le dévoilement a eu lieu en direct du congrès de la CAQ à Drummondville où les élus et les dirigeants du parti en ont profité pour saluer la nouvelle venue, mais aussi pour souligner le départ de François Legault qui avait confirmé au début de 2026 son retrait de ce prestigieux poste.

Christine Fréchette, qui devient la deuxième femme à diriger le Québec, devra maintenant rallier les troupes en vue d’une nouvelle campagne qui mènera cette fois à l’élection générale provinciale cet automne. Selon un récent sondage, l’élection de Christine Fréchette à la tête de la formation politique permettra de relancer la CAQ face aux Péquistes et aux Libéraux qui trônent au sommet dans les différents tableaux d’anticipation.

Détails et autres réactions à venir…