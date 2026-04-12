Grace à un projet né à Varennes, 30 étudiants de l’Université de Montréal et 30 coachs marocains interviendront ensemble auprès de jeunes vulnérables en utilisant le sport comme vecteur d’intervention psychosociale fondée sur la théorie de l’attachement.

Le projet Attach est porté par l’Université de Montréal, le Centre des Ils et des Elles de Varennes, l’Institut universitaire jeunes en difficulté et Tibu Africa. Il permettra le déploiement d’une école d’été de 15 jours dans sept régions du Maroc, du 4 au 18 mai.

Le psychoéducateur et coordonnateur du projet, David Côté-Dion, a précisé qu’Attach est la première initiative à combiner la psychoéducation québécoise, la théorie de l’attachement et l’approche «sport pour la vie» dans un cadre de coopération internationale.

«Attach, c’est la démonstration que la psychoéducation québécoise peut rayonner au-delà de nos frontières. Pour la première fois, des étudiants en psychoéducation travailleront côte à côte avec des coachs marocains de Tibu Africa, une collaboration qui n’existait nulle part ailleurs», a expliqué le copropriétaire du Centre des Ils et des Elles à Varennes.

«Nous croyons que le sport, structuré autour de relations sécurisantes, devient un outil de transformation humaine puissant, pour les jeunes du Maroc comme pour nos étudiants en formation.»

La députée de Verchères, Suzanne Roy, était présente à l’Université de Montréal, pour la signature de ce partenariat bien spécial, le 23 mars, car elle appuie ce projet via son programme de soutien à l’action bénévole.

«Ce qu’on apprendra au Maroc, on va le ramener ici. Basketball Varennes est déjà dans cette vision, et j’invite toutes les associations sportives de la région à emboîter le pas. Le sport comme levier de développement humain, c’est accessible à tout le monde, partout», a conclu David Côté-Dion.