Premier repêchage
Le judoka bouchervillois Tristan Bourque-Boudreau, 17 ans, étudiant au Collège de Maisonneuve, figure parmi les 50 meilleurs étudiants-athlètes québécois sélectionnés au sein de la première Équipe Relève Aléo. Ce programme vise à soutenir financièrement des talents à un moment charnière de leur parcours, alors que les coûts explosent. Chaque récipiendaire reçoit une bourse de 3000$, en plus d’un accompagnement à vie. C’est une reconnaissance importante pour ce jeune athlète en pleine ascension.
Double exploit
Isaac Bissonnette Quintal, élève de 4e secondaire, et Charlie Brochu-Bernier, de 5e secondaire à l’école De Mortagne, forment un duo solide en trampoline synchronisé. Partenaires au club Dynamix, ils ont remporté la médaille d’or aux Jeux du Québec, contribuant à la victoire globale de l’équipe Rive-Sud. Peu après, ils ont pris la route de Markham, en Ontario, pour la compétition Élite Canada 2026, où ils ont de nouveau décroché l’or. Leurs performances leur valent une place aux prochains Championnats canadiens en mai.
Le Petit Chaperon nauséabond
Une nouvelle autrice fait son entrée à Boucherville : Marilyn Dion. Elle lance son tout premier album jeunesse autoédité et convie le public à souligner cette étape importante le 18 avril, de 11h30 à 16h, à la bibliothèque de Boucherville. Le Petit Chaperon nauséabond est un conte classique comme vous ne l’avez jamais senti. Son livre sera à l’honneur lors de cette grande journée. Au menu: lecture animée, atelier de bricolage, dédicaces, vente du livre (20$, argent comptant) et collations. Un rendez-vous familial à ne pas manquer !
Les 20 ans du Déjeuner des Grands
Le 2 avril, le Club des petits déjeuners, qui est établi à Boucherville, a souligné de belle façon les 20 ans du Déjeuner des Grands, alors que près de 450 leaders du milieu des affaires de la Rive-Sud se sont réunis pour célébrer cette 20e édition afin de soutenir la réussite des enfants. À cette occasion, 145 900$ ont été amassés au profit du Club pour que les enfants commencent leur journée avec l’énergie nécessaire pour apprendre. L’Hôtel Mortagne à Boucherville a accueilli ce grand événement, dont les ambassadeurs étaient Benoit Gagnon, à l’animation, et Roxane Bruneau, qui a offert une prestation musicale appréciée.
De l’aide pour aider les autres
Le Centre des générations de Boucherville a un urgent besoin de bénévoles, car ses responsables recherchent des préposés au service à la clientèle et des caissiers. Rappelons que l’organisme de bienfaisance à but non lucratif contribue à réduire les impacts de la pauvreté. Son magasin de ressourcerie, le Grenier des aubaines, donne une deuxième vie aux objets, tout en favorisant l’engagement bénévole et la participation communautaire. En début d’année, le Centre a remis 142 332$ à 14 organismes de Boucherville. Pour inscription : sur place au 61, rue De Montbrun ou au
grenierdesaubaines.com/devenir-benevole