Les 20 ans du Déjeuner des Grands

Le 2 avril, le Club des petits déjeuners, qui est établi à Boucherville, a souligné de belle façon les 20 ans du Déjeuner des Grands, alors que près de 450 leaders du milieu des affaires de la Rive-Sud se sont réunis pour célébrer cette 20e édition afin de soutenir la réussite des enfants. À cette occasion, 145 900$ ont été amassés au profit du Club pour que les enfants commencent leur journée avec l’énergie nécessaire pour apprendre. L’Hôtel Mortagne à Boucherville a accueilli ce grand événement, dont les ambassadeurs étaient Benoit Gagnon, à l’animation, et Roxane Bruneau, qui a offert une prestation musicale appréciée.