Les récents événements concernant le maire de Varennes ont suscité des réactions lors de la période de questions des citoyens au cours de l’assemblée publique du 13 avril. Un citoyen a désapprouvé que certaines réactions en aient été effacées à la suite de la présentation de la version des faits de Martin Damphousse sur sa page Facebook.

«Ma question c’est : pourquoi quand des gens, des citoyens de Varennes, posent des questions ou marquent des commentaires, qu’il y en a qui sont supprimés et bloqués, puis il y en a d’autres que non?», a demandé Steven Riis-Christensen au micro.

Il est à noter à ce sujet que, quelques jours avant la séance publique, le conseiller municipal indépendant, Gaétan Marcil, a soulevé le même point en faisant part au journal La Relève que des citoyens auraient déploré que leurs commentaires n’apparaissaient plus sur la page Facebook du maire de Varennes.

«En fait, la première des choses que vous devez savoir, c’est que c’est une page personnelle, donc je gère mes comptes comme je le souhaite», a mentionné de prime abord Martin Damphousse, ce à quoi le citoyen a rétorqué qu’il s’agit néanmoins d’un «scandale public».

«Il y a des commentaires qui sont respectueux, même s’ils sont à l’encontre de ce que je souhaite, a poursuivi le maire. Par contre, il y a des commentaires qui sont désobligeants que je supprime tout simplement, mais dans les comptes que je supprime, il y a bien des gens qui ne sont même pas de Varennes, qui sont des fois de Montréal, qui sont de Saint-Hyacinthe ou d’ailleurs. Donc ceci étant dit, je gère mon compte comme je le souhaite, puisque c’est ma prérogative.»

«C’est quand même un scandale public», a répété M. Christensen, alors que le maire a ajouté : «Ça c’est votre opinion. J’ai une opinion différente.»