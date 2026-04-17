Gravité Média 17 avril 2026 15h24 0 commentaires 24 vues

Madame Bovary, Boucherville : le restaurant festif incontournable de la Rive-Sud

Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Métro Famille Messier Boucherville

Vous cherchez où manger à Boucherville? Le Madame Bovary est une adresse qui refuse d’entrer dans une case. À la fois bar et restaurant, cet établissement hybride où il est possible de jouer au billard, de faire du karaoké et de bien manger, est établi sur le boulevard de Mortagne depuis près de 10 ans.

Dans ce premier épisode, Joëlle s’entretient avec Pierre-André Bédard et Benoit Gagnon, copropriétaires du Madame Bovary. Dans un espace de plus de 10 000 pieds carrés avec 160 places assises, Pierre-André et son équipe ont traversé plus d’une tempête. Le secret pour perdurer ? Une équipe de bonne foi, une volonté de bien faire les choses, et un chef exécutif de talent : Julien Messier-Cousineau, aussi chef du Prezze-Mollo, à Montréal.

Ce qui distingue la cuisine de ce restaurant de la Rive-Sud, c’est le jeu des contrastes — le croquant, le salé, le sucré. Comme le dit Pierre-André : « Les punchs de saveurs, c’est la signature de Julien. »

Dans cet épisode de Tournée Gourmande, on jase aussi de l’évolution du mode de consommation post-COVID, de la scène gastronomique de la Rive-Sud qui mérite largement qu’on traverse le pont, et de ce mythe à déconstruire : non, Boucherville ce n’est pas loin. Du centre-ville de Montréal, le Madame Bovary est à moins de 20 minutes — et ça vaut chaque minute de route.

Et pour prolonger l’expérience chez vous, on a adapté une recette du chef: une crème brûlée à l’érable, garnie de noix de Grenoble caramélisées et d’une chantilly au café. Un dessert gourmand qui marie le classique français et les saveurs d’ici.

🍮 Crème brûlée à l’érable

Garnie de noix de Grenoble caramélisées et d’une chantilly au café

Appareil Crème Brûlée

Ingrédients :

2 ¼ tasses de crème 35 %

5 jaunes d’œufs

2 c. à soupe de beurre d’érable

¼ tasse de sucre blanc (pour l’appareil)

Préparation :

1. Faire chauffer la crème et le beurre d’érable à feu doux. Ne pas faire bouillir.

2. Dans un bol, fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre pour l’appareil.

3. Verser environ le quart de la crème chaude dans le bol en fouettant pour tempérer la préparation. Ajouter ensuite le reste graduellement en continuant de fouetter.

4. Répartir l’appareil dans 4 ramequins aux trois-quarts. Les déposer dans une grande plaque à rebord et verser de l’eau chaude dans la plaque jusqu’à mi-hauteur des ramequins.

5. Cuire au four à 300 °F (150 °C) au bain-marie environ 30 minutes, jusqu’à ce que la crème soit prise (elle tremble légèrement au centre, comme de la gelée).

6. Sortir les ramequins du bain-marie, laisser refroidir, puis réfrigérer au moins 2 heures avant de servir.

Noix de Grenoble caramélisées

Ingrédients :

1 tasse de noix de Grenoble

1 ½ c. à thé de beurre

2 c. à soupe de sirop d’érable

¼ c. à thé de sel

Préparation :

7. Tapisser une plaque à cuisson de papier parchemin.

8. Dans une poêle sèche, à feu moyen, faire griller les noix en remuant constamment pendant 3 à 5 minutes.

9. Ajouter le beurre et le sirop d’érable et continuer la cuisson en remuant pendant 5 minutes, jusqu’à ce que le sirop d’érable ait bien enrobé les noix et que celles-ci commencent à caraméliser.

10. Étendre les noix sur la plaque et saupoudrer de sel.

11. Laisser refroidir.

Chantilly au café

Ingrédients :

½ tasse de crème 35 %

3 c. à soupe de café fort

½ feuille de gélatine

2 c. à thé de sucre en poudre

1 c. à thé de Kahlúa

1/8 c. à thé d’extrait de vanille

1 pincée de sel fin

Mélanger tous les ingrédients et chauffer doucement jusqu’à dissolution de la gélatine. Réfrigérer complètement. Fouetter en chantilly au moment de servir.

Montage et service

15. Verser une fine couche de sucre (1 c. à soupe) sur la crème brûlée et l’étaler uniformément.

16. À l’aide d’une torche, caraméliser jusqu’à belle couleur dorée. (Pas de torche? Utiliser le gril du four (broil) — surveiller de très près!)

17. Une fois la croûte de sucre refroidie, déposer une quenelle de chantilly au café sur le dessus.

18. Ajouter les noix de Grenoble caramélisées concassées.

Astuces maison

• La crème brûlée est prête quand elle tremble légèrement au centre mais est ferme sur les côtés — comme de la gelée.

• Attendre que la croûte de sucre ait refroidie avant de déposer la chantilly. Autrement, la chantilly va fondre.

• La chantilly au café peut être préparée la veille et fouettée juste avant de servir.

• Les noix caramélisées se conservent dans un contenant hermétique à température ambiante jusqu’à 1 semaine.

• La demi-feuille de gélatine peut être remplacée par une petite pincée (environ 1/2 c. à thé) de gélatine en poudre.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Métro Famille Messier le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026

