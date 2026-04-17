Le professionnalisme et surtout le courage exemplaire de deux employés municipaux ont été salués par une ovation debout de la part des citoyens et des élus présents à l’assemblée publique du 13 avril dernier, alors qu’ils ont effectué une réanimation «déterminante» à l’endroit d’un citoyen qui était alors inanimé au Complexe aquatique.

Au début de la séance, le maire a tenu à leur rendre hommage devant l’assemblée. «Le 19 décembre dernier, lors d’une période d’entraînement libre supervisée au Complexe aquatique de Varennes, une situation d’urgence majeure s’est produite lorsqu’un citoyen, M. Armel Nicanor Guejop Nganso, a été constaté immergé dans le bassin.»

«Devant cette situation critique, le moniteur-sauveteur M. Denis Hamel, avec l’entraide rapide de la sauveteuse, Sophiane Hébert, sont intervenus sans délai. Ensemble, ils ont procédé au sauvetage de la victime et ont entrepris les manœuvres de réanimation, cardio-respiratoire nécessaires», a précisé le maire.

«Grâce à leur expertise et à leur remarquable sans froid, ils ont permis le retour à la conscience de la victime avant son transport à l’hôpital. L’équipe médicale de l’Hôpital Pierre-Boucher a déclaré que la réanimation prodiguée sur place avait été déterminante et particulièrement efficace.»

«Voilà un témoignage éloquent du niveau de préparation de nos sauveteurs. Ce soir, le conseil municipal tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers M. Denis Hamel et Mme Sophiane Hébert. Leur intervention rapide et leur engagement pour la sécurité des citoyens illustres avec force les valeurs de dévouement et de vigilance qui animent nos équipes du Complexe aquatique.»