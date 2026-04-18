Un citoyen demeurant sur la rue de la Sarcelle à Varennes a affirmé qu’il y aurait une «épidémie de cambriolages» dans son secteur situé pas très loin du fleuve Saint-Laurent, et il a demandé à la Ville de faire quelque chose pour que cesse cette situation.

«Ça fait deux fois que je me fais cambrioler et ils ont tout défoncé chez nous et cassé la porte-patio, a lancé Gaël Plunier lors de l’assemblée du 13 avril. J’aimerais savoir si vous allez installer des caméras de surveillance au bord de l’eau et puis j’aimerais aussi savoir combien il y a eu de cambriolages depuis cinq ans», en ajoutant : «Ça fait au moins six ou sept personnes se sont fait cambrioler sur notre rue!», a-t-il plaidé.

«Ça a été noté, a affirmé le maire. […] On a une commission de sécurité publique. Ce sujet-là sera adressé et on a une policière qui siège à la Commission, alors elle sera en mesure de nous donner davantage d’informations parce que, très souvent, quand il y a des vols, ce n’est pas nécessairement la Ville qui est au courant de ce qui se passe, c’est davantage la police.»

«Si c’est confirmé par la police, on verra avec eux. On va vérifier ces informations-là», a souligné le maire, en ajoutant que c’était la première fois pour sa part qu’il entendait parler de cette problématique dans ce secteur situé en bordure de la frayère Saint-Charles.