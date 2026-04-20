La plus récente inspection générale du pont de la route Marie-Victorin à Varennes par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a eu lieu l’été dernier et, selon l’indice de condition générale, «le pont nécessite des travaux majeurs», est-il indiqué dans le document. Ces travaux auront bien lieu, mais pas avant 2027.

Le gouvernement du Québec a récemment présenté son programme d’investissements de 1 117 580 000$ consacré aux infrastructures routières et maritimes de la Montérégie entre 2026 et 2028.

Les travaux du pont de la route Marie-Victorin surplombant la rivière Saint-Charles font bien partie des priorités du programme du MTMD. Son état est des plus préoccupants puisqu’il est évalué comme étant pire que celui du pont de la Sauvagine à Châteauguay, dont une partie du tablier s’est subitement effondré le 4 mars dernier…

Le pont à poutres en béton armé a été construit en 1953, il y a plus de 70 ans. Chaque jour, pas moins de 1 750 véhicules le franchissent, que ce soit autos, camions ou même autobus scolaires, comme La Relève a pu le constater lors de son passage, le 18 mars.

Le bureau de la députée de Verchères, Suzanne Roy, nous a confirmé qu’un projet de reconstruction du pont est bel et bien en cours de préparation. Celui-ci a franchi l’étape de l’avant-projet définitif, et selon l’échéancier actuel, un appel d’offres est prévu à l’automne 2026, avec un début des travaux en 2027 pour une durée estimée d’environ deux ans.

D’ici-là, la conseillère en communication au MTMD, Karine Abdel, avait indiqué à La Relève que le pont demeure sécuritaire et fait l’objet d’une surveillance régulière par les équipes du Ministère.