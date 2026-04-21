Boucherville était l’hôte, les 18 et 19 avril, d’un rendez-vous majeur de tennis de table avec la tenue de la 12e édition de l’Open local, jumelée à sa deuxième présentation à caractère international. Au total, 220 pongistes issus du Québec, de l’Ontario et des Maritimes, ainsi que de délégations étrangères, notamment de la Colombie et des États-Unis, ont participé à l’événement.

Organisé par le Club de tennis de table de Boucherville, le tournoi a offert un calibre de jeu relevé. Plusieurs catégories affichaient un nombre record d’inscriptions, dont la Super Ligue scolaire.

La programmation a couvert un large éventail de niveaux, avec des épreuves individuelles chez les jeunes (des moins de 9 ans aux moins de 18 ans) en plus de la catégorie Open 32, qui regroupe les joueurs les mieux classés au pays. Près de 80 participants ont pris aussi part aux activités de la Super Ligue scolaire, mettant en lumière la relève.

Une forte représentation locale était également présente, tandis que plusieurs bénévoles se sont mobilisés pour assurer le bon déroulement des activités.

L’événement s’est tenu au gymnase de l’école secondaire De Mortagne.