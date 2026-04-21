Selon un nouveau sondage réalisé pour le compte de Médias d’Info Canada, 71 % des Canadiens estiment que le gouvernement du Canada devrait prendre des mesures pour empêcher les entreprises d’intelligence artificielle de prendre et de réemballer des contenus d’actualité sans autorisation ni compensation.

« Les Canadiens veulent que le gouvernement fédéral mette fin au vol de contenu d’actualité par les entreprises d’IA, et il existe des mesures immédiates et concrètes que le gouvernement peut prendre », a déclaré Paul Deegan, président-directeur général de Médias d’Info Canada.

« Premièrement, le ministre de l’Industrie devrait charger le Bureau de la concurrence de mener une étude de marché sur l’état de la concurrence en matière de recherche et d’IA, en vue de scinder le robot explorateur de Google en deux robots distincts – un pour l’IA et un pour la recherche.

Deuxièmement, le gouvernement devrait clairement indiquer que la Loi sur le droit d’auteur ne sera pas modifiée pour inclure une exception relative à l’exploration de textes et de données.

Troisièmement, Services publics et Approvisionnement Canada et le Conseil du Trésor devraient collaborer pour s’assurer que les entités figurant sur la liste des fournisseurs d’intelligence artificielle intéressés du gouvernement du Canada s’engagent à respecter les principes de transparence, de consentement et d’attribution en ce qui concerne tout contenu d’actualité protégé par le droit d’auteur. »

« Les vraies informations, créées par de vrais journalistes, supportent la collecte et la vérification des faits, ainsi qu’une révision éditoriale et juridique, ce qui représente des coûts bien réels pour des éditeurs comme moi », a déclaré Benoit Chartier, vice-président du conseil d’administration de Médias d’Info Canada et propriétaire du Courrier de Saint-Hyacinthe.

« Nous soutenons pleinement la mise en place de systèmes d’IA sûrs, fiables et équitables, à condition qu’ils ne soient pas conçus et maintenus aux dépens de ceux qui créent la propriété intellectuelle sous-jacente qui les alimente. »

Le sondage en ligne mené auprès de 2 404 Canadiens adultes a été réalisé par Totum Research entre décembre 2025 et janvier 2026. La marge d’erreur maximale est de ±2,0% avec un niveau de confiance de 95 %.

Médias Info Canada