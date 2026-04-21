MISE À JOUR À 18H: Le Service de police de l’agglomération de Longueuil confirme que la victime est une femme septuagénaire.

Une collision mortelle est survenue vers 11h40 sur la rue d’Iberville, près de Samuel-de-Champlain, à Boucherville. Les circonstances entourant l’événement demeurent nébuleuses, alors que l’enquête est toujours en cours. L’accident implique un piéton et une balayeuse de rue opérée par un fournisseur mandaté par la ville de Boucherville



En entrevue, l’agente Mélanie Mercil, du Service des communications du Service de police de l’agglomération de Longueuil, a indiqué qu’elle ne peut pas confirmer s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, ni son âge, précisant que la victime ne possédait aucune pièce d’identité au moment des faits.



Selon les informations disponibles, la personne serait décédée sur le coup et serait une femme..



Les policiers ne sont pas en mesure, pour le moment, de déterminer les causes et circonstances exactes de la collision. Il est notamment impossible de confirmer si la victime portait des écouteurs au moment de l’impact, ce qui expliquerait qu’elle n’aurait pas vu le véhicule. « On est en train d’enquêter, donc on ne peut pas confirmer ces éléments pour l’instant », a-t-elle précisé.



À l’arrivée des premiers répondants, un périmètre de sécurité a rapidement été érigé afin de permettre aux enquêteurs de procéder à l’analyse de la scène. « Dès que les policiers sont arrivés, ils ont installé les banderoles et amorcé le travail d’enquête », a expliqué l’agente.



L’identité de la victime n’ayant pas encore été établie, les autorités n’ont pas été en mesure de prévenir des proches. L’enquête devrait se poursuivre au cours des prochaines heures afin de faire la lumière sur ce drame.



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