La Maison de l’Entraide à Sainte-Julie célèbre ses 50 ans cette année, mais ses responsables n’ont pas vraiment le cœur à la fête puisque ses membres ont pris activement part à la campagne de mobilisation nationale Le communautaire à boutte! dénonçant le sous-financement chronique des organismes communautaires autonomes.

Dans le cadre de ce mouvement qui s’est mis en branle du 23 mars au 2 avril, plus de 1 800 organismes à travers la province exigeaient un financement à la mission stable, des salaires décents et la reconnaissance de leur expertise face à l’explosion des besoins.

Le mouvement ne s’est pas arrêté le 2 avril puisque les revendications demeurent toujours d’actualité et, pour sa part, la Maison de l’Entraide a publié quelques témoignages de bénéficiaires sur l’importance des organismes au sein de la collectivité.

«Au-delà de l’aide alimentaire qui a été très importante pour nous, ce que nous apprécions le plus, c’est la façon dont vous nous avez aidé à nous sentir intégré ici au Québec. Grâce à vous, nous avons pu mieux connaître la vie d’ici ses coutumes, participer à des activités et surtout rencontrer des personnes très gentilles toujours prêtes à aider», a souligné une bénéficiaire.

«Cela a fait une grande différence dans notre processus d’adaptation. Je tiens aussi à souligner à quel point l’accès chaque semaine à des produits alimentaires à un prix très abordable nous aide. Pour notre famille, ce soutien est essentiel et nous apporte un peu plus de tranquillité au quotidien.»

«Honnêtement, penser que cette organisation pourrait disparaître serait très difficile pour nous, non seulement à cause de l’aide alimentaire, mais aussi parce que nous perdrions un lieu où nous nous sentons bien, accueillis accompagnés et moins seul. Cela aurait un impact important autant sur le plan économique qu’émotionnel pour ma famille. Merci encore pour tout ce que vous faites. Votre soutien est vraiment précieux et nous le ressentons profondément.»

Depuis 1976, la Maison de l’Entraide a soutenu des milliers de personnes grâce à ses services de dépannage et soutien alimentaire, de soutien monétaire, d’accompagnement, d’activités pour contrer l’isolement, d’aide psychosociale et d’un accès à une friperie et une épicerie solidaire pour tous. Pour mener à bien sa mission, l’organisme peut compter sur le soutien de près d’une centaine de bénévoles au sein de la communauté julievilloise.