Un exploit en volleyball

L’équipe de volleyball, les Noirs et Or, U14, en Sport-études De Mortagne de Boucherville a réalisé un exploit. Le 13 mars, l’équipe a participé à un tournoi aux États-Unis, où elle a livré une performance tout simplement exceptionnelle. Les joueuses ont remporté la médaille d’or en signant une fiche parfaite de neuf victoires en neuf matchs, sans subir une seule défaite tout au long du tournoi. Au-delà des résultats, c’est aussi leur esprit d’équipe, leur détermination et leur discipline qui méritent d’être soulignés. Elles ont représenté leur région avec fierté et ont su se démarquer face à une compétition relevée.