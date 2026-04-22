Un exploit en volleyball
L’équipe de volleyball, les Noirs et Or, U14, en Sport-études De Mortagne de Boucherville a réalisé un exploit. Le 13 mars, l’équipe a participé à un tournoi aux États-Unis, où elle a livré une performance tout simplement exceptionnelle. Les joueuses ont remporté la médaille d’or en signant une fiche parfaite de neuf victoires en neuf matchs, sans subir une seule défaite tout au long du tournoi. Au-delà des résultats, c’est aussi leur esprit d’équipe, leur détermination et leur discipline qui méritent d’être soulignés. Elles ont représenté leur région avec fierté et ont su se démarquer face à une compétition relevée.
Voyage au Pérou à la biblio
L’autrice Claire Pendola invite le public au lancement de son premier roman jeunesse le 9 mai à la bibliothèque de Boucherville. Les voyages extraordinaires de Mia et Noé : les lignes de Nazca est une création familiale. Lectures et causeries (14h30 et 15h30), atelier parent-enfant. L’histoire transporte les jeunes au cœur du désert de Nazca. La route de Mia et Noé Buenaventura va croiser celle d’Amaru, un jeune extraterrestre. Ils vont voyager dans le temps pour assister à la naissance des lignes. Mais un danger les suit de près. Le lecteur découvre la culture péruvienne, son histoire et ses traditions.
Aide financière au Grenier des Aubaines
Le Grenier des aubaines franchit une étape clé dans son projet d’acquisition d’un nouveau bâtiment à Boucherville pour agrandir sa ressourcerie, grâce à une aide de 255 000$ du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins. Ce projet permettra d’accueillir plus de bénévoles, de soutenir une douzaine de participants vivant avec une déficience ou un TSA, de renforcer l’aide à des organismes, et de revaloriser un plus grand nombre d’articles usagés, renforçant ainsi la contribution au développement durable. La contribution constitue un levier essentiel pour assurer la pérennité et le développement du Grenier des aubaines.
L’or pour le Noir et Or!
Les finales du Championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec se tenaient le 29 mars dernier à l’école Gérard-Filion de Longueuil. Lors de cette finale, l’équipe Atome A D4 de première secondaire du volet Sport-études a remporté la première place. Les jeunes joueurs de basketball rapportent donc à l’école secondaire De Mortagne la bannière des Champions régionaux ainsi que celle des Champions de la ligue. Bravo à l’équipe pour
CFER : Au cœur de l’économie circulaire
Au CFER des Patriotes, situé à Boucherville, des jeunes de 15 ans et plus apprennent un métier concret en participant à la récupération et à la revalorisation de textiles. Dans un esprit d’économie circulaire, ils trient, réparent et revendent des uniformes de travail, développant ainsi autonomie, rigueur et fierté. Grâce à l’appui de la Caisse Desjardins des Patriotes, l’école-entreprise a franchi une étape importante avec le remplacement de sa laveuse industrielle, un équipement essentiel à la formation des élèves. Ce nouvel équipement leur permet donc de poursuivre cet apprentissage dans des conditions optimales