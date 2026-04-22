À l’occasion de la Journée de la Terre, célébrée chaque 22 avril, une entreprise de Boucherville souligne le premier anniversaire d’un produit qui s’est rapidement taillé une place sur le marché canadien du compost domestique.

Lancée il y a un an, la solution baptisée ICan® Compost se distingue par un concept encore unique au pays. Le bac à compost est conçu pour maintenir solidement en place des sacs compostables, notamment en papier. Entièrement fabriqué à Boucherville, le produit repose sur un entonnoir intégré qui garde le sac ouvert et bien fixé, réduisant ainsi les risques de dégâts souvent associés à la collecte des matières organiques.

« C’est le seul bac qui existe sur le marché pour les sacs en papier », explique Marie-Josée Bélanger, gestionnaire de produits et marketing au sein des Entreprises Hamelin, en entrevue. « Avec les réglementations municipales, plusieurs villes interdisent désormais les sacs de plastique pour le compost. Il fallait donc une solution adaptée. »

Depuis son lancement, le bac a trouvé preneur. Environ 26 000 unités ont été vendues en un an. Actuellement distribué dans près de 200 magasins Walmart à travers le pays, le produit sera offert dans l’ensemble des 406 succursales canadiennes de la chaîne d’ici la fin juin.

Fondée en 1969 par Robert Hamelin est toujours établie sur le boulevard Industriel à Boucherville, l’entreprise familiale, aujourd’hui dirigée par Nadine Hamelin, était déjà bien implantée dans la fabrication de produits plastiques pour la maison, notamment sous la marque Mistral. Le virage vers le compost s’inscrit dans une volonté d’innover tout en répondant à des enjeux environnementaux croissants.

Pour l’entreprise, l’engouement pour le bac témoigne d’un réel besoin. « Composter à la maison, ce n’est pas toujours évident au départ. Si on peut rendre ça plus simple et plus propre, ça aide à créer une habitude durable », souligne Mme Bélanger.